Судимый житель Жигулевска умыкнул из магазина 23 пачки сыра

В Жигулевске сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу из сетевого магазина, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В полицию Жигулевска обратился представитель магазина, расположенного в микрорайоне В-1. Он заявил, что кто-то похитил 23 пачки сыра, причинив ущерб на 3000 рублей.
Правоохранители по записям с камер смогли вычислить воришку - им оказался 33-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления. Его задержали и доставили в отдел полиции, где он рассказал, что сыр продал случайным прохожим, а выручку потратил на себя.
На похитителя сыра возбудили уголовное дело по статье "Кража".
"Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до четырех месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет", - пояснили в ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.