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Преступления Происшествия

Судимый житель Жигулевска умыкнул из магазина 23 пачки сыра

ЖИГУЛЕВСК. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Жигулевске сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу из сетевого магазина, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В полицию Жигулевска обратился представитель магазина, расположенного в микрорайоне В-1. Он заявил, что кто-то похитил 23 пачки сыра, причинив ущерб на 3000 рублей.

Правоохранители по записям с камер смогли вычислить воришку - им оказался 33-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления. Его задержали и доставили в отдел полиции, где он рассказал, что сыр продал случайным прохожим, а выручку потратил на себя.

На похитителя сыра возбудили уголовное дело по статье "Кража".

"Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до четырех месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет", - пояснили в ГУ МВД по Самарской области.

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