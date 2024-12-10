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Образование Общество

"Вы те, на кого будет опираться наша страна": школьники и студенты Самарской области принимают участие в акции "Есть такая профессия — Родину защищать!"

СЫЗРАНЬ. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В День героев Отечества в сызранской школе № 19 состоялся урок мужества для обучающихся 9-11 классов, в котором приняли участие мать Героя Российской Федерации Алексея Кириллина Лидия Александровна Кириллина, педагоги образовательного учреждения, заместитель начальника филиала Военно-воздушной Академии им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина в Сызрани по военно-политической работе Дмитрий Бруков и курсанты военного вертолетного училища.

Фото: ГБОУ СОШ №19 г.Сызрань

В ходе мероприятия участники почтили память наших бойцов. Учащиеся исполнили авторские стихи и песни, посвященные героям Отечества, любви к Родине. Также на сцене представили отрывки из постановок о судьбах героев Алексея Кириллина, чье имя носит школа, и Азиза Кудрякова, о памяти прошлых войн и героях специальной военной операции.

Особое внимание в беседе со школьниками приглашенные гости уделили теме СВО, любви к родине и преимуществам получения военного образования.

"Обязанность каждого воина — это защитить свой народ. Нужно помнить всегда, что все подвиги в Великую Отечественную войну были совершены ребятами, которым было от 13 до 14 лет и которые защищали свою страну. Их судьбы и их пример не просто помогают понять контекст определенной эпохи в жизни страны, но и становятся для нас вдохновением и ориентиром, который наполнит сердца стремлениями к созиданию, благородным поступкам, труду на благо близких и общества, умением по-настоящему любить свою семью, свою Родину", — отметил Дмитрий Бруков.

Популяризации высшего военного образования посвящена всероссийская акция министерства обороны Российской Федерации "Есть такая профессия — Родину защищать!". До 20 декабря по всей стране пройдут мероприятия, основная цель которых — привлечь внимание молодых людей, как юношей, так и девушек, к преимуществам получения военного образования, рассказать об обучении в вузах необходимым военным специальностям, в том числе командной, военно-инженерной, военно-медицинской и военно-гуманитарной направленности.

"Сегодня мы приняли участие в мероприятии, формат которого позволяет выстроить прямой диалог между ребятами и офицерам, курсантами, родственниками героев России. И это очень важно. Так мы выходим за рамки коммуникации "ученик — учитель" и даем возможность ребятам задавать вопросы о текущей ситуации, о военной службе, чтобы они в итоге верно расставили приоритеты, в том числе в выборе своей профессии", — отметил Дмитрий Бруков.

За время проведения акции "Есть такая профессия — Родину защищать" для школьников и студентов Самарской области пройдет более 1400 мероприятий на базе общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций региона, районных домов культуры, музеев.

В образовательных учреждениях проходят лекции, уроки мужества, классные часы, встречи с Героями, участниками СВО, экскурсии по музеям, профориентационные встречи с представителями военного комиссариата, высших военных учебных заведений, круглые столы по вопросам высшего военного образования, просмотр военно-патриотических фильмов и кинолектории.

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