Фальшивый курьер с цветами выманил у самарчанки 500 тыс. рублей

В Самарской области возбудили уголовное дело из-за мошенничества с аккаунтом на Госуслугах. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В начале ноября 39-летней жительнице Кинеля позвонил неизвестный, представившийся курьером, и сказал, что для нее кто-то заказал букет. Для получения нужно было подтвердить адрес и личность получателя, сообщив номер заказа, отправленный на ее телефон. Женщина так и сделала, но затем "курьер" сказал, что произошла ошибка и цветы предназначались другой.
Через несколько часов потерпевшая почувствовала неладное и решила проверить свой аккаунт на Госуслугах, вот только зайти в него не смогла. А затем ей пришло уведомление об оформлении кредита 500 тыс. рублей.
Последние комментарии
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.