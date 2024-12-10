Фальшивый курьер с цветами выманил у самарчанки 500 тыс. рублей

В Самарской области возбудили уголовное дело из-за мошенничества с аккаунтом на Госуслугах. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В начале ноября 39-летней жительнице Кинеля позвонил неизвестный, представившийся курьером, и сказал, что для нее кто-то заказал букет. Для получения нужно было подтвердить адрес и личность получателя, сообщив номер заказа, отправленный на ее телефон. Женщина так и сделала, но затем "курьер" сказал, что произошла ошибка и цветы предназначались другой.

Через несколько часов потерпевшая почувствовала неладное и решила проверить свой аккаунт на Госуслугах, вот только зайти в него не смогла. А затем ей пришло уведомление об оформлении кредита 500 тыс. рублей.