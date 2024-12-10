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Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

Рассрочка без рисков — "Росгосстрах" выпустил продукт для тех, кто не решается на ипотеку по высоким ставкам

САМАРА. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания "Росгосстрах" оперативно отреагировала на изменение трендов на рынке недвижимости и переориентацию части покупателей строящегося и нового жилья с ипотечных программ на рассрочку от застройщика. По оценкам экспертов, на фоне серьезного роста ставок по ипотечным кредитам, количество сделок по продаже квартир в рассрочку уже достигло 35-40% и имеет тенденции к дальнейшему росту. Для россиян, выбирающих альтернативу ипотеке, "Росгосстрах" сегодня предлагает продукт "Рассрочка".

Это страховое решение защищает финансовые интересы и покупателя жилья, и застройщика, который предоставляет ему рассрочку. Если возникнут неблагоприятные обстоятельства, связанные с жизнью или здоровьем клиента, все его обязательства перед застройщиком исполнит страховщик, при этом недвижимость полностью перейдет в собственность застрахованного или его наследников. В рамках договора "Росгосстрах" возместит и ущерб, нанесенный купленному имуществу.

Оформить полис можно при покупке в рассрочку не только квартир, но также апартаментов и машиномест. Страхователем может быть физическое лицо в возрасте от 21 года до 55 лет на дату оформления полиса. Впрочем, и для клиентов постарше возможно заключение договора страхования на индивидуальных условиях.

В части защиты жизни и здоровья по условиям продукта "Рассрочка" страховыми рисками являются смерть застрахованного, а также установление инвалидности I или II группы. При наступлении страхового события "Росгосстрах" возместит застройщику 100% суммы, составляющей остаток рассрочки по договору. При этом в зависимости от желания покупателя недвижимости и его договоренностей с продавцом программа позволяет конкретизировать характер рисков и застраховаться комплексно от несчастных случаев и болезней, либо только от несчастного случая. Второй вариант отличается более доступной ценой и отсутствием предварительного медобследования, которое может потребоваться для некоторых категорий клиентов при оформлении полиса от НС и болезней.

В части защиты имущественных интересов покрытие продукта "Рассрочка" аналогично обычным договорам ипотечного страхования — "Росгосстрах" при наступлении страхового события возместит ущерб конструктивным элементам недвижимости. При этом, как пояснила директор по развитию ипотечного страхования ПАО СК "Росгосстрах" Виктория Лессар, в планах компании — дальнейшее усовершенствование продукта, покрытие которого будет также распространяться на внутреннюю отделку и инженерное оборудование объекта недвижимости, домашнее имущество и бытовую технику. Со временем покупатели квартир в рассрочку смогут застраховать и свою гражданскую ответственность перед соседями.

"Полис "Рассрочка" — это удобный инструмент, который позволяет существенно снизить риски всех сторон сделки купли-продажи жилья в рассрочку. Покупатель и его близкие получают защиту от финансовых проблем в случае наступления неблагоприятных событий, а застройщик — гарантии возврата остатка по рассрочке, — отмечает Виктория Лессар. — К тому же оформление полиса "Рассрочка" требует меньше документов и времени по сравнению с ипотечной страховкой".

Партнерам с рынка недвижимости "Росгосстрах" предоставляет выгодные условия сотрудничества, в компании отмечают интерес застройщиков к продвижению продукта "Рассрочка" среди своих клиентов — во втором полугодии его продажи выросли кратно в большинстве регионов.

"Рассрочка покупателям жилья создает дополнительную кредитную нагрузку для застройщиков. А продажи нашего продукта не только снижают их финансовые риски, но и дают возможность получить дополнительный доход и тем самым хоть как-то компенсировать издержки на обслуживание кредитных линий", — пояснила Виктория Лессар.

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