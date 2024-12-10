Лимит на удачу: реальные истории людей, которые очень не вовремя остались без интернета

Спросите у любого геймера, обидно ли слить бой из-за того, что у тебя внезапно кончился интернет. Уже предвкушаем эмоциональные ответы, полные боли. Но совсем другое дело — реальная жизнь, где хитрые гигабайты и минуты тоже порой исчезают в самый неподходящий момент.

Вместе с мобильным оператором Т2 собрали истории разных людей, которые в свое время не подумали о выгодном тарифе, и в итоге… А прочитайте-ка сами, что было в итоге.

Юлия, 30: хотела обрадовать, а навела интригу

Перед рождением второго ребенка мы решили провести гендер-пати.

Мамы меня поймут — в такой момент рядом хочется собрать самых близких. Родители мужа уже много лет живут у моря в другой стране и прилететь не могли. Но мы нашли выход — решили устроить им онлайн-трансляцию праздника. И вот тот самый долгожданный момент — все окутывает дым, сначала серый, а потом… розовый! Я в восторге, муж тоже рад. Сын у нас уже есть, поэтому оба надеялись на дочку. Бежим к телефону, чтобы увидеть эмоции свекров, а звонок завершен. Оказалось, у меня интернет кончился. В итоге мы созвонились уже с другого телефона и разделили общую радость, но на будущее решили чаще встречаться лично. Ну и, конечно, вовремя контролировать баланс и тариф на телефоне, чтобы наверняка знать — интернета хватит.

Даша, 24: испытала главный страх туриста

Уехать в полноценный отпуск я могу только раз в год, поэтому всегда стараюсь спланировать все идеально. Крутой отель, интересные экскурсии, время для "дикого" туризма. В этом году планирование затянулось, на некоторые экскурсии я записывалась буквально за пару дней, уже с места отдыха. И очень нелепо проворонила момент, когда все лимиты по тарифу исчерпались. В этот момент я как раз шла с пляжа на электричку, чтобы вернуться в отель. Интернет закончился, и в итоге — ни карты, ни расписания поездов, ни электронного билета. К счастью, по пути мне встретилось небольшое кафе, где был Wi-Fi, но урок я усвоила очень хорошо. В путешествиях, да и дома тоже, лучше иметь хороший тариф под рукой. Желательно безлимитный.

Фото: предоставлено T2

Иван, 29: попал в мемную ситуацию

Помните смешные скрины из интернета, когда человек присылает сообщения или фото не туда, куда хотел? А потом начальник пишет: "Славно отдыхаете, Иван, но мне бы отчет за ноябрь". У меня такое было. Я отправил в рабочий чат фотку, которая предназначалась другу — мы с ним "на одной волне" и шутки у нас, мягко говоря, специфические. Все можно было быстренько удалить, но не в моем случае. В тот момент, когда я осознал, что произошло, дали о себе знать долгие просмотры сериалов в автобусе. Гигабайты закончились, я оказался отрезан от сети, а в мессенджере шла бесконечная загрузка. Во всей этой ситуации был только один плюс — на тот злополучный пост коллеги накидали мне всего пару клоунов, а "огонечков" и поддерживающих лайков было явно больше. Но все же фотки с дружеских посиделок на телефоне я теперь не храню.

Андрей, 26: чуть не провалил первое свидание

У меня такое произошло в самый волнительный момент — когда я назначил девушке встречу спустя пару месяцев общения в сети и уже выходил из дома, чтобы поехать на место встречи. Заказал такси сначала ей, потом и себе. Но когда спустился вниз, понял, что остался без связи — дома ловил Wi-Fi, а интернет на смартфоне, как оказалось, закончился. Водитель уже должен был ждать меня где-то рядом, а я даже не мог посмотреть, какой у него номер машины. Уже начал паниковать, возвращаться домой времени уже не было. Но меня спас таксист — он через дорогу увидел озадаченного меня с цветами, все понял и махнул мне рукой. Поэтому, Георгий, если ты это читаешь — спасибо тебе еще раз! Я приехал с небольшим опозданием, девушка не обиделась на меня. Прошло уже полтора года, я давно сменил тариф на другой — с большим объемом интернета, взял за правило все делать с запасом времени и по-прежнему вспоминаю тот забавный случай.

Все эти истории объединяет то, что они закончились хорошо, а это самое главное. Иногда сложности заставляют нас находить необычные решения или дают лишний повод для улыбки. Хотя есть еще кое-что общее у наших героев — им всем очень нужен выгодный тариф, и, желательно, с безлимитом в выходные и праздники.

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