За полгода почти 1000 предпринимателей получили поддержку от Минэкономразвития и Авито

Почти 1000 представителей бизнеса подали заявки на участие в партнерской программе Минэкономразвития и Авито по поддержке малых и средних предпринимателей, которые продвигают свои услуги и товары на платформе. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Новая программа, стартовавшая в июне 2024 года, реализуется на базе Центров "Мой бизнес", оператором является АНО Национальное агентство "Мой бизнес".
"Объем продаж в сфере электронной торговли растет ежегодно, мы ожидаем, что в 2024 году его рост составит более 30% и достигнет 10 трлн рублей. Минэкономразвития уже третий год подряд работает над партнерскими программами с онлайн-платформами, адаптируя инструменты поддержки к меняющимся потребностям бизнеса. Мы видим, что программы востребованы, и бизнес активно заходит на электронные площадки с нашей поддержкой: с начала 2023 года инструментами партнерской программы с Авито воспользовались порядка 5 тысяч самозанятых и представителей бизнеса", — отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.
"Мы запустили программу по поддержке предпринимателей вместе с нашими партнерами из Минэкономразвития и Центрами "Мой бизнес" больше года назад. А с момента последнего анонса в июне 2024 года, уже почти 1000 предпринимателей воспользовались этой возможностью для продвижения своих товаров и услуг. Чаще других программой пользуются предприниматели в категориях лайфстайла, мебели и строительства. А наиболее активные участники из таких регионов, как Московская и Вологодская области, Краснодарский край, республика Крым, города федерального значения Москва и Санкт-Петербург, а также Республика Татарстан. Предприниматели видят в нашей программе эффективный инструмент для роста и развития. Вместе мы создаём условия для успешного бизнеса", — отметил управляющий директор Авито Влад Федулов.
Министерство экономического развития России и Авито также представили обновленные условия программы, которые будут действовать с 10 декабря. Так, до конца года предприниматели могут получить единовременную выплату в размере 9000 бонусов. Для этого необходимо подключить тариф и потратить от 3000 рублей на услуги по получению целевых действий, тарифы или листинги. Программа распространяется на индивидуальных предпринимателей и самозанятых, организации, работающие в сфере услуг, а также на продавцов, размещающих предложения в товарных категориях.
Для участия в программе предпринимателям необходимо обратиться в Центры "Мой бизнес" или оставить заявку онлайн по ссылке. Предприниматели Москвы могут обратиться в ГБУ "Малый бизнес Москвы". Полная информация по программе поддержки на "Авито Услуги" и "Авито Товары" доступна на странице проекта.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?