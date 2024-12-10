За полгода почти 1000 предпринимателей получили поддержку от Минэкономразвития и Авито

Почти 1000 представителей бизнеса подали заявки на участие в партнерской программе Минэкономразвития и Авито по поддержке малых и средних предпринимателей, которые продвигают свои услуги и товары на платформе. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Новая программа, стартовавшая в июне 2024 года, реализуется на базе Центров "Мой бизнес", оператором является АНО Национальное агентство "Мой бизнес".

"Объем продаж в сфере электронной торговли растет ежегодно, мы ожидаем, что в 2024 году его рост составит более 30% и достигнет 10 трлн рублей. Минэкономразвития уже третий год подряд работает над партнерскими программами с онлайн-платформами, адаптируя инструменты поддержки к меняющимся потребностям бизнеса. Мы видим, что программы востребованы, и бизнес активно заходит на электронные площадки с нашей поддержкой: с начала 2023 года инструментами партнерской программы с Авито воспользовались порядка 5 тысяч самозанятых и представителей бизнеса", — отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

"Мы запустили программу по поддержке предпринимателей вместе с нашими партнерами из Минэкономразвития и Центрами "Мой бизнес" больше года назад. А с момента последнего анонса в июне 2024 года, уже почти 1000 предпринимателей воспользовались этой возможностью для продвижения своих товаров и услуг. Чаще других программой пользуются предприниматели в категориях лайфстайла, мебели и строительства. А наиболее активные участники из таких регионов, как Московская и Вологодская области, Краснодарский край, республика Крым, города федерального значения Москва и Санкт-Петербург, а также Республика Татарстан. Предприниматели видят в нашей программе эффективный инструмент для роста и развития. Вместе мы создаём условия для успешного бизнеса", — отметил управляющий директор Авито Влад Федулов.

Министерство экономического развития России и Авито также представили обновленные условия программы, которые будут действовать с 10 декабря. Так, до конца года предприниматели могут получить единовременную выплату в размере 9000 бонусов. Для этого необходимо подключить тариф и потратить от 3000 рублей на услуги по получению целевых действий, тарифы или листинги. Программа распространяется на индивидуальных предпринимателей и самозанятых, организации, работающие в сфере услуг, а также на продавцов, размещающих предложения в товарных категориях.

Для участия в программе предпринимателям необходимо обратиться в Центры "Мой бизнес" или оставить заявку онлайн по ссылке. Предприниматели Москвы могут обратиться в ГБУ "Малый бизнес Москвы". Полная информация по программе поддержки на "Авито Услуги" и "Авито Товары" доступна на странице проекта.