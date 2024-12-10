Из самарского детсада исчезло больше миллиона рублей

В Самаре обнаружили хищение денег в детском саду. По версии следствия, руководитель учебного учреждения решила получить зарплату за несуществующих сотрудников.

Хищение денег обнаружили в самарском детсаду 357. По предварительной версии следствия, здесь пропали 1,1 млн рублей. Предполагается, что в 2022–2023 гг. руководительница Татьяна А. дала особое задание бухгалтерии. Нужно было вносить в трудовую и финансовую документацию ложные сведения. Якобы в учреждении работали некие дополнительные сотрудники. Отказать начальнице было сложно. В итоге женщина получала зарплату за "мертвые души". Больше миллиона рублей она просто обратила в свою пользу.

В ноябре 2024 Г.а Советским межрайонным отделом СУ СКР по Самарской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (Растрата в особо крупном размере) в отношении бывшей заведующей. Расследование в самом разгаре.