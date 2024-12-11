В Тольятти загорелся ТЦ "Вояж"

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В среду, 11 декабря, в 8:24 на бульваре Туполева, 12а (ТЦ "Вояж") в Автозаводском районе Тольятти произошел пожар в одной из секций на первом этаже. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.