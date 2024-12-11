Связь МТС пришла в сёла Алексеевского района, где располагались усадьбы Льва Толстого

Цифровая экосистема МТС сообщает о расширении сети LTE в Алексеевском районе. Устойчивая голосовая связь и высокоскоростной мобильный интернет от МТС стали доступны жителям поселка Шариповка, сел Славинка, Летниково, где проживает порядка 1000 человек.

Всего с начала года связь МТС LTE накрыла 10 малых населенных пунктов Алексеевского района. Помимо Шариповки, Славинки и Летниково это поселки Гавриловский и Ленинградский, а также села Павловка, Антоновка, Калашиновка, Новотроевка и Седыши. При помощи устойчивой связи и мобильного интернета жители Алексеевского района могут пользоваться цифровыми сервисами, подключать онлайн-услуги, учиться и работать дистанционно, обмениваться с друзьями фото и видео красивой природы.

Эти места известны тем, что здесь в своих имениях любил отдыхать писатель Лев Толстой. Его усадьбы находились на территории поселков Шариповка и Гавриловский. Свои имения Толстые купили здесь в 1872 году, и вплоть до 1883 года Лев Толстой любил посещать эти места. Здесь он завершал свою работу над переизданием романа "Война и мир" и другими произведениями. Сохранились архивные фотографии и письма, рассказывающие о жизни здесь русского классика. Ежегодно рядом с Гавриловским проводятся толстовские конные скачки, которые в 1874 году Толстой устроил здесь впервые.

"Мы расширяем покрытие сети МТС в Самарской области, строим новые базовые станции и модернизируем существующие. Связь в сельских районах — это не только важная часть быта местных жителей, для которых мобильный интернет является альтернативой домашнему, но и необходимый ресурс для путешествий и поездок", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.