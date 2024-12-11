Стало известно, где в области отключат свет 12 и 13 декабря

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

12.12.2024 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Елшанка

12.12.2024 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Мордовская Селитьба

12.12.2024 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Сергиевский район:

д. Большие Пичерки

12.12.2024 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Большая Чесноковка

12.12.2024 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Нива

12.12.2024 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Орловка

12.12.2024 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Новая Орловка

12.12.2024 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Чемеричный

12.12.2024 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Черновка

12.12.2024 года с 17-00 до 18-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Елшанка

12.12.2024 года с 17-00 до 18-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Мордовская Селитьба

12.12.2024 года с 17-00 до 18-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Большие Пичерки

12.12.2024 года с 17-00 до 18-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Большая Чесноковка

12.12.2024 года с 17-00 до 18-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Нива

12.12.2024 года с 17-00 до 18-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Орловка

12.12.2024 года с 17-00 до 18-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Новая Орловка

12.12.2024 года с 17-00 до 18-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Чемеричный

12.12.2024 года с 17-00 до 18-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Черновка

12.12.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Кинель Черкасский район:

с. Кабановка (ул. Новая, ул. Молодежная, ул. Чапаевская).

13.12.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Кубань Озеро

13.12.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

д. Идея

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.