С 15 декабря "Ласточка" изменит расписание в Самаре

С 15 декабря скорые пригородные поезда "Ласточка" на маршруте Самара — Тольятти — Самара будут прибывать и отправляться с 7 платформы.
Проход к составу будет осуществляться через тоннель, расположенный около железнодорожного вокзала Самара.
Информация о последних изменениях в расписании движения, отмене и назначении поездов размещена на справочно-информационных стендах АО "Самарская ППК", на официальном сайте компании и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".
Последние комментарии
То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.
Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.
Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.