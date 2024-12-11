С 15 декабря "Ласточка" изменит расписание в Самаре

С 15 декабря скорые пригородные поезда "Ласточка" на маршруте Самара — Тольятти — Самара будут прибывать и отправляться с 7 платформы.

Проход к составу будет осуществляться через тоннель, расположенный около железнодорожного вокзала Самара.

Информация о последних изменениях в расписании движения, отмене и назначении поездов размещена на справочно-информационных стендах АО "Самарская ППК", на официальном сайте компании и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".