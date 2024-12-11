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Преступления Происшествия

Директор строительной фирмы из Жигулевска украл 3,7 млн руб. при ремонте поликлиники

ЖИГУЛЕВСК. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Жигулевске директор строительной компании предстанет перед судом по обвинению в хищении 3,7 млн руб. при исполнении контракта о ремонте здания детской поликлиники, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

54-летний житель Тольятти обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, директор ООО "СтройМастер" в июле 2021 г. заключил госконтракт с государственным бюджетным учреждением здравоохранения "Жигулевская центральная городская больница" на выполнение в рамках национального проекта "Здравоохранение" работ по капитальному ремонту здания детской поликлиники. Сумма контракта составила 23 млн руб., срок исполнения — до 15 декабря 2022 года.

Подрядчик в срок работы не завершил, включил в акты о приемке недостоверные сведения об объемах выполненных работ.

Стоимость невыполненных и ненадлежащим образом выполненных работ составила 3,7 млн рублей.

Прокуратура города обратилась с иском в суд с требованием возложить обязанность на министерство здравоохранения Самарской области и учреждение здравоохранения произвести финансирование ремонтных работ в поликлинике. Иск находится в стадии рассмотрения.

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