Директор ООО из Новокуйбышевска стал фигурантом уголовного дела, "сэкономив" на зарплатах 6 млн рублей

В Новокуйбышевску возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ООО, оказывающего услуги по ремонту промышленного оборудования, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).
По версии следствия, в период с мая 2024 г. подозреваемый не выплатил заработную плату и иные установленные законом выплаты работникам организации на сумму более 6 млн рублей.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, принимаются обеспечительные меры для взыскания денежных средств, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?