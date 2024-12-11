Директор ООО из Новокуйбышевска стал фигурантом уголовного дела, "сэкономив" на зарплатах 6 млн рублей

В Новокуйбышевску возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ООО, оказывающего услуги по ремонту промышленного оборудования, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

По версии следствия, в период с мая 2024 г. подозреваемый не выплатил заработную плату и иные установленные законом выплаты работникам организации на сумму более 6 млн рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, принимаются обеспечительные меры для взыскания денежных средств, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.