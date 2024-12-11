Производитель лазерных станков из Тольятти получит грант Фонда содействия инновациям

Инноваторы из Самарской области получат грантовую поддержку своих разработок. Фонд содействия инновациям объявил о результатах отбора проектов по программе "Бизнес-Старт". В число победителей вошла тольяттинская компания.
Сегодня регион входит в первую тройку субъектов страны по уровню инновационной активности организаций. "Мы должны стимулировать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, создавать благоприятную среду для развития технологического предпринимательства", — отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.
Резидент технопарка "Жигулёвская долина" — ООО "Прикладная механика" победил в конкурсе с проектом серийного импортозамещающего производства станков лазерной резки металла с числовым программным управлением. Компания получит 12 млн рублей на развитие своего производства.
"За последние пять лет мы смогли привлечь из Фонда содействия инновациям 1,4 млрд рублей, направленные на поддержку более 400 проектов, — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Инноваторы и разработчики активно используют и региональные возможности. Это, в первую очередь, широкий спектр услуг технопарка "Жигулевская долина".
Компания "Прикладная механика" много лет занимается развитием станкостроительного направления. Компания специализируется на разработке, проектировании и производстве различного оборудования на базе станков с ЧПУ, модернизацией и сервисным обслуживанием оборудования. Компания поставляет станки по всей России, а также в зарубежные страны.
"Путь к победе был достаточно длинным и непростым. Но всё получилось! Благодаря консультационной поддержке технопарка "Жигулевская долина", как регионального представителя ФСИ, а также поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, Минпромторга РФ, нам удалось сформировать сильную заявку, пройти конкурсный отбор и очно защитить свой проект перед экспертами Фонда", — поделился руководитель "Прикладная механика" Антон Борзаев.
Поддержка бизнеса реализуется в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство". Получить консультацию по вопросам, связанным с участием в конкурсах Фонда содействия инновациям, можно в технопарке "Жигулёвская долина": тел. (8482) 93-00-93, доб. 932 — Наталья Стрелкова, strelkova.n@cik63.ru.
Инноваторы могут также обращаться в центры "Мой бизнес" за консультациями по любым бизнес-вопросам.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?