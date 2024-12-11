16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области активно развивается агрострахование с государственной поддержкой Генеральный директор ВСК рассказал, как ДМС помогает привлекать сотрудников на фоне кадрового дефицита Страховой Дом ВСК стал победителем премии "Лучшее для России. Развитие регионов-2024" "Эксперт РА" подтвердил кредитный рейтинг "Ингосстраха" на уровне ВВВ+ по международной шкале "Росгосстрах": средняя выплата по каско за противоправные действия третьих лиц выросла на 8%

Страхование Финансы

Страховой Дом ВСК стал лауреатом премии Tagline Awards 2024 сразу в двух номинациях

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Страховой Дом ВСК вошел в число победителей премии Tagline Awards 2024 — крупнейшей digital-премии в Европе — сразу в двух номинациях. Компания взяла бронзу за "Лучшее Social Media финансовой компании" и "Лучшее бренд-медиа".

Страховой Дом ВСК стал лауреатом престижной digital-премии Tagline Awards 2024, которая состоялась в декабре в Москве. Проекты номинантов оценивались по нескольким критериям — качеству концепции и реализации, экономическому эффекту для бизнеса. Страховой Дом ВСК получил бронзу сразу в двух номинациях.

Так, кейс компании "Страховой Дом ВСК: новая коммуникационная стратегия и лидерство в SMM среди страховых компаний" вошел в число победителей в номинации "Лучшее Social Media финансовой компании". На данный момент ВСК является одним из лидеров по присутствию в соцсетях среди российских страховщиков. Обновление концепции работы в соцмедиа позволило компании сформировать крупнейшие по объему аудитории сообщество ВКонтакте и Telegram. Суммарно было привлечено свыше 73 тыс. новых подписчиков, размер аудитории сообществ ВСК в двух соцсетях на 56% больше, чем у ближайшего конкурента, уровень вовлеченность вырос в 4 раза во ВКонтакте и в 3 раза в Telegram. Как результат — количество переходов из соцсетей на сайт выросло в 7,5 раз.

Второй успешный кейс компании — это перезапуск бренд-медиа "ВыИскали". По итогам реализации проекта рост органического трафика площадки составил 80%, а прямые переходы на продуктовые страницы на сайте ВСК выросли в два раза.

"Мы в ВСК уделяем особое внимание различным инструментам контент-маркетинга, ведь они оказывают непосредственное влияние на бизнес-показатели. Например, на формирование спроса, лояльности потенциальных и действующих клиентов. Важно уметь рассказывать про сложные финансовые продукты простым и доступным языком, чтобы стимулировать потребность в них. Мы активно развиваем каждый из каналов коммуникации с потребителем — собственный сайт, страницы в соцсетях, бренд-медиа. И для каждого из каналов у нас разработана собственная стратегия продвижения. Все это позволяет нам быть полезными широкому кругу пользователей, повышать их вовлеченность и уровень доверия к бренду", — отмечает Александр Охрименко, руководитель Центра маркетинговых коммуникаций и PR Страхового Дома ВСК.

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5