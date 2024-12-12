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"Топим лёд" в билайне: выбирай Samsung Galaxy A55 256 ГБ с выгодой 6500 рублей в комплекте со связью и аксессуаром МТС расширила сеть в Большеглушицком районе Любовь нечаянно нагрянет: "Ландыши" появятся уже 1 января на Wink.ru Назван самый "качающий" город Самарской области Книги билайн представили рекомендательную систему на базе GigaChat

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"Топим лёд" в билайне: выбирай Samsung Galaxy A55 256 ГБ с выгодой 6500 рублей в комплекте со связью и аксессуаром

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках акции "Топим лёд выгодами" в билайне смартфон Samsung Galaxy A55 256 ГБ можно приобрести в комплекте со связью и аксессуаром с выгодой 6500 рублей. Это отличная возможность стать обладателем современного устройства или порадовать близких подарком с выгодой.

Фото: предоставлено ПАО "ВымпелКом"

Обновлённая серия смартфонов Samsung Galaxy A55 256 ГБ получила узнаваемый дизайн с тремя камерами и изящную металлическую рамку, которая обеспечит более удобное расположение смартфона в руке во время съёмки.

Оцените преимущества улучшенного 8-ядерного процессора и с лёгкостью работайте в режиме многозадачности, играйте в игры и смотрите любимый контент. Galaxy A55 также обладает встроенной памятью 256 ГБ с возможностью её расширения до 1 ТБ при помощи карты MicroSD. Кроме того, корпус устройства защищен от влаги и пыли, а экран изготовлен из прочного стекла, устойчивого к повреждениям.

Как воспользоваться предложением:

1. Зайти на страницу акции "Топим лёд выгодами" и выбрать смартфон.

2. В интернет-магазине билайна выгодный комплект к смартфону добавляется автоматически. Например, за стоимость смартфона Samsung Galaxy A55 256 ГБ вы получаете зарядное устройство и 5500 рублей на связь. Если решили совершить покупку в офисе обслуживания, то в качестве дополнительного товара доступен широкий список из различных позиций. Ознакомиться с правилами акции можно здесь.

3. Добавляем выгодный комплект в корзину и переходим к оформлению.

Помимо смартфона Samsung Galaxy A55 256 ГБ, в акции "Топим лёд выгодами" в билайне участвуют и другие смартфоны. Максимальная выгода может достигать 30 000 рублей. Состав комплекта и размер выгоды зависит от выбранной модели.

Предложение действует до 28 января 2025 года.

Реклама ПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте: http://www.beeline.ru

Erid: 2VSb5wScoHa

г. Москва, ОГРН 1027700166636, ИНН 7713076301

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Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?

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Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.

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