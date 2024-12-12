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Общество

ПГУТИ обучает военных управлению беспилотными летательными аппаратами

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики проходит обучение военнослужащих по пилотированию беспилотных летательных аппаратов. Инициатором обучения выступила служба занятости населения Самарской области, которая реализует данную программу. Продолжительность обучения составляет один месяц.

В числе участников курса потомственный военнослужащий Сергей с позывным "Змей". В 2022 г. он ушел добровольцем на СВО. Сергей признается, что равнялся на пример своего деда, который прошел и гражданскую войну и Великую Отечественную.

"В 2022 году я отправился на СВО в самом начале, был в добровольческом отряде. Потом у меня было небольшое ухудшение здоровья, и сейчас я здесь. Надеюсь, если здоровье позволит, я смогу вернуться и продолжу выполнять свой долг. Сегодня навык управления дронами очень важен, обучать людей нужно. Четвертую неделю мы проходим обучение, которое началось благодаря фонду "Защитники Отечества". Они направили нас в центр занятости, а уже оттуда мы попали в университет".

По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева усилия региональных и муниципальных властей сконцентрированы на оказании всемерной помощи участникам СВО и их семьям. В настоящее время для участников СВО и членов их семей действует более 40 мер поддержки. Единовременная  выплата при заключении контракта с Министерством обороны Российской Федерации в Самарской области составляет 2 млн рублей. Содействие в поиске работы и получении образования — также приоритетное направление работы областного правительства. В октябре начала действовать региональная программа "Школа героев" в рамках Президентской кадровой программы "Время героев", рассчитанная на участников СВО, желающих приобрести необходимые знания в сфере государственного управления и менеджмента. В службе занятости региона выстроена комплексная работа с участниками СВО и членами их семей: оказывается помощь с трудоустройством и обучением по различным направлениям, осуществляют деятельность клубы "Работа для СВОих".

"Трудоустройство участников СВО и их родных — это приоритетная задача для нас, и после того, как закончили обучение, мы подбираем вакансии. Взаимодействие осуществляется также в рамках работы клуба "Работа для СВОих", в которых особое внимание уделяется индивидуальному подходу к каждому участнику, учитываются их потребности и навыки. По поручению губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева со следующего года откроется центр трудоустройства и психологической поддержки ветеранов СВО и членов их семей", — отмечает руководитель пресс-службы управляющего центра занятости населения Самарской области Денис Катков.

Обучение на базе ПГУТИ включает в себя как теоретические занятия, так и практические упражнения. Участники изучают основы аэродинамики, навигации и управления полетом, а также получают знания о различных типах БПЛА. Операторы беспилотных систем сейчас требуются в разных отраслях: в агропромышленном комплексе, в силовых структурах, МЧС, МВД.

Ректор ПГУТИ Вадим Ружников отметил, что для университета обучение навыкам работы с беспилотниками не новая задача: "В этот раз к нам обратились, поскольку требуются специалисты, умеющие управлять дронами. У нас есть такие специалисты, так как мы давно занимаемся подготовкой операторов беспилотных авиационных систем. У нас есть соответствующее оборудование и программы".

Практические занятия проводятся на специально оборудованных площадках, где участники могут применить полученные знания на практике. Они учатся управлять БПЛА в различных условиях, выполнять задания на точность и скорость, а также решать нестандартные задачи.

"Мы преподаем наши знания схемотехники в работе с дронами, а наши обучающиеся в силу своего опыта курируют нас в вопросе их практического применения. У нас много разных дисциплин: топография, дроны. Дроны бывают разных систем: FPV-дроны, дроны для наблюдения, "майвики" и так далее. Все изучаем", — отмечает техник ПГУТИ Сергей Федоров.

По итогам обучения участники СВО получат новые знания и навыки, которые помогут им в дальнейшей работе. Программа обучения разработана с учетом требований и стандартов, предъявляемых к военным специалистам в области управления БПЛА. Сотрудничество открывает новые перспективы для подготовки высококвалифицированных специалистов в области беспилотных технологий.

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