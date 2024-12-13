В "ЗИМ Галерее" расскажут об архитектурном авангарде от Самары до Токио

В субботу, 14 декабря, в 16:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" состоится новая лекция-экскурсия по выставке ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ с искусствоведом Дарьей Волковой и исследователем модернизма Максимом Тюгиным.

Ведущие представят новую программу и расскажут о десяти новых объектах эпохи конструктивизма и модернистских шедеврах 60-80-х годов со всего мира. В процессе участники познакомятся с авторской вышивкой петербургского художника Саши Браулова и его подходом к этому жанру рукоделия.



В своих работах Саша Браулов обращается к образам архитектуры авангарда: более 80 вышивок, посвященных известным архитектурным объектам от Токио до Самары и каждый с уникальной историей — некоторые из них наделили новой функцией, а часть находится на грани уничтожения или уже уничтожены. Саша Браулов передал объем и характер каждого здания и показал совершенно по-новому брутальную и сдержанную архитектуру авангарда. Выставка завершит работу 10 января.



Вход на лекцию свободный. Адрес: ул. Ново-Садовая, 106к155 (бывший "Спортзавод")