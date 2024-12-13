Жительница Самарской области отдала фальшивому следователю 800 тыс. рублей

В Самарской области 65-летняя жительница Красноармейского района стала жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В ноябре женщине позвонили через мессенджер и сказали, что у нее заканчивается действие полиса ОМС. Для продления якобы нужно было сообщить код из СМС, пришедший от портала Госуслуг. Потерпевшая не поверила и повесила трубку.

Через некоторое время позвонил другой человек, представился следователем и заявил, что женщина стала жертвой мошенников и нужно срочно перевести все деньги на "безопасный счет". В этот раз потерпевшая поверила и отправила мошенникам более 800 тыс. рублей.