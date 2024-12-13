Жительница Самарской области отдала фальшивому следователю 800 тыс. рублей

В Самарской области 65-летняя жительница Красноармейского района стала жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В ноябре женщине позвонили через мессенджер и сказали, что у нее заканчивается действие полиса ОМС. Для продления якобы нужно было сообщить код из СМС, пришедший от портала Госуслуг. Потерпевшая не поверила и повесила трубку.
Через некоторое время позвонил другой человек, представился следователем и заявил, что женщина стала жертвой мошенников и нужно срочно перевести все деньги на "безопасный счет". В этот раз потерпевшая поверила и отправила мошенникам более 800 тыс. рублей.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?