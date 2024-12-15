Желавшая заработать в Интернете самарчанка стала жертвой мошенников

В Самаре в отдел полиции обратилась 46-летняя местная жительница с сообщением о хищении принадлежащих ей денежных средств в сумме более 74 тыс. руб., сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Сотрудниками полиции установлено, что потерпевшая увидела в Интернете предложение о работе. Соискателю предлагали получать деньги за проставление высоких оценок товарам в одном из приложений. С целью получения дополнительного заработка работница одной из клининговых компаний прошла по указанной на сайте ссылке, где подала заявку на участие в конкурсе на вакантную должность, указала свой абонентский номер для обратного звонка. Через некоторое время ей позвонил неизвестный, который представился специалистом отдела кадров и сообщил, что для подтверждения личности соискательнице необходимо ввести свои личные данные в анкету на указанном им сайте. А также, для подтверждения серьезности своих намерений работать в компании, внести "финансовое обеспечение" на указанный им расчетный счет. Женщина выполнила условия "кадровика", после чего, прождав безрезультатно несколько дней обратной связи и получив сообщение, что на нее неизвестные лица пытаются оформить кредит, поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.
В настоящее время по данному факту проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?