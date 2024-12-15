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Преступления Происшествия

Глава СК РФ затребовал доклад по делу о домогательствах мигранта к самарчанке в магазине одежды

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил главе регионального СУ СК РФ доложить о ходе расследования уголовного дела о домогательствах мигранта к самарчанке в магазине одежды, сообщает пресс-служба федерального ведомства.

В социальных медиа сообщается, что в одном из магазинов одежды в Самаре мигрант совершил в отношении местной жительницы действия сексуального характера.

В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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