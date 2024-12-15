Глава СК РФ затребовал доклад по делу о домогательствах мигранта к самарчанке в магазине одежды

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил главе регионального СУ СК РФ доложить о ходе расследования уголовного дела о домогательствах мигранта к самарчанке в магазине одежды, сообщает пресс-служба федерального ведомства.
В социальных медиа сообщается, что в одном из магазинов одежды в Самаре мигрант совершил в отношении местной жительницы действия сексуального характера.
В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?