Глава СК РФ затребовал доклад по делу о домогательствах мигранта к самарчанке в магазине одежды

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил главе регионального СУ СК РФ доложить о ходе расследования уголовного дела о домогательствах мигранта к самарчанке в магазине одежды, сообщает пресс-служба федерального ведомства.

В социальных медиа сообщается, что в одном из магазинов одежды в Самаре мигрант совершил в отношении местной жительницы действия сексуального характера.

В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.