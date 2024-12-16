Департамент транспорта рекомендовал самарцам пользоваться метро из-за сильных заторов на дорогах

В понедельник утром, 16 декабря, около 8:00 город встал в пробках: уровень дорожных заторов в Самаре находился на отметке в 9 баллов.

Непростая ситуация с движением транспорта сложилась на Московском шоссе, где автомобильная пробка была обозначена от пр. Кирова и до ул. Авроры. А на ул. Ново-Садовой затор был показан от прю Кирова до ул Лейтенанта Шмидта. Проблемы с движением транспорта возникли и на других улицах Самары.

В департаменте транспорта предупредили жителей города о серьезных дорожных заторах, спровоцированных метелью, и порекомендовали закладывать на дорогу больше времени.

"Выходим на максимальные значения заторов на дорогах, "снежный шторм" неумолим. Закладываем много времени на поездки, по возможности пользуемся метро", — прокомментировали дорожную обстановку в ведомстве.

В дептрансе напомнили, что самарцы могут воспользоваться телефоном горячей линии по вопросам работы общественного транспорта: 207-70-11.