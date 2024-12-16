16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Мошенники обманывают людей под предлогом трудоустройства или стажировки ВСК: на праздничный стол нужно потратить в 3 раза больше Техника EP Equipment с субсидией на лизинг в CARCADE Агророс Банк рассказал российским предпринимателям об альтернативах ВЭД в период санкций НОВИКОМ стал лауреатом премии "Тульский бизнес" за лучший зарплатный проект

Финансы Экономика и бизнес

ВСК: на праздничный стол нужно потратить в 3 раза больше

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 60
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В этом году россияне планируют потратить на новогодний стол от 5 до 10 тысяч рублей — таковы результаты опроса, проведенного Страховым Домом ВСК среди своих клиентов (более 1,5 тыс. опрошенных по всей стране). Опрос проводился в онлайн-журнале Страхового Дома ВСК "ВыИскали". При этом доля россиян, планирующих традиционное празднование, сокращается. А число респондентов, отказывающихся отмечать Новый год, наоборот, растет.

Большая часть россиян (56%) собираются приготовить на Новый год много традиционных блюд (для сравнения, в прошлом году классические праздничные деликатесы готовили 77% россиян). 31% опрошенных предпочитают кулинарные эксперименты, поэтому будут готовить необычные блюда. 5% респондентов в преддверии праздника решили "баловать" себя продуктами, которые в повседневной жизни им не по карману — осетриной, икрой, камчатским крабом. Еще 2% россиян не будут тратить время на готовку, заказав еду в ресторане.

В целом, 55% (против 79% в прошлом году) россиян будут встречать 2025 год в кругу семьи и близких — дома или на даче (73%). Еще 22% планируют праздновать с друзьями. Число россиян, решивших в Новый год отправиться в путешествие, сократилось с 14% в прошлом году до 2,5% в этом. Не планируют отмечать Новый год 9% опрошенных (3% в прошлом году). Минимум каждый седьмой респондент встретит 2025 год на работе.

В этом году средний бюджет на новогодний подарок составит до 5 тыс. рублей — об этом заявили 38% опрошенных ВСК. Для сравнения, в прошлом году наиболее распространенной была сумма до 1,5 тыс. рублей. 29% респондентов готовы потратить до 10 тыс. рублей, еще 14% — до 50 тыс. рублей.

Чаще всего на Новый год будут дарить приятные мелочи и сувениры (41% опрошенных), полезные подарки — одежду, гаджеты, товары для дома (25%). Еще 19% россиян заранее узнают у близких, что бы им хотелось получить в качестве презента.

31% респондентов довольны тем, что им дарят на Новый год, чаще всего это нужные вещи. 22% отметили, что им чаще всего дарят "типовые" подарки (косметические наборы, парфюмерию, носки, ароматические и прочее). 9% получают от близких перед Новым годом деньги.

Гид потребителя

Последние комментарии

Кристина Васильева 09 ноября 2024 10:41 Без карманных денег никак: эксперт обозначила основные принципы управления финансами для детей и подростков

Интересно будет узнать, как изменилось отношение к отслеживанию финансов в бизнесе. Потому что тоже наблюдаю тенденцию роста заинтересованности в системах управления финансами. Плюс появляются новые сервисы на рынке: аспро финансы, adesk

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5