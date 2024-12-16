В Самарской области восстановили движение на двух трассах

В 13:00 16 декабря в Самарской области восстановили движение, ранее перекрытое из-за непогоды. Об этом сообщает "Поволжуправтодор".
Маршрутный и грузовой транспорт опять может ездить по участкам:
— 23 — 172 км трассы А-300 Самара — Большая Черниговка;
— 889 — 984 км трассы М-5.
Напомним, сохраняется ограничение движения для всех видов транспорта на участке 98 — 129 км дороги от трассы М-5 к Оренбургу.
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Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.