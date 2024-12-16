В Самарской области восстановили движение на двух трассах

В 13:00 16 декабря в Самарской области восстановили движение, ранее перекрытое из-за непогоды. Об этом сообщает "Поволжуправтодор".

Маршрутный и грузовой транспорт опять может ездить по участкам:

— 23 — 172 км трассы А-300 Самара — Большая Черниговка;

— 889 — 984 км трассы М-5.

Напомним, сохраняется ограничение движения для всех видов транспорта на участке 98 — 129 км дороги от трассы М-5 к Оренбургу.