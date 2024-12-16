М-5 в Самарской области перекрыта для всех видов транспорта

В понедельник, 16 декабря, с 14:00 на участке М-5 "Урал" с с 98 км по 129 км (Москва — Рязань –Пенза — Самара — Уфа — Челябинск подъезд к г. Оренбург) введено полное ограничение движения для всех транспортных средств.
Напомним, что несколько трасс в регионе были закрыты для маршрутного и грузового транспорта из-за метеоусловий.
Ориентировочное время окончания ограничения движения 20:00 16 декабря.
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Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.