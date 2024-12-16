Ограничение движения на М-5 и А-300 в Самарской области продлено

Продлено временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств и грузового транспорта на трассе М-5 в Самарской области до 14:00 16 декабря.

Напомним, что ограничения касаются участка с 98 км по 129 км М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, подъезд к г. Оренбург.

А также 889 км по 984 км М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск.

Закрыт участок с 23 км по 172 км автодороги А-300 "Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан".

Ограничения связаны в связи с ухудшением погодных условий (сильный снег, метель, ограничение видимости).

Сотрудники Госавтоинспекции просят граждан не пользоваться личными автомобилями и отложить запланированные поездки по трассам. Водителей, находящихся в пути, просим выбрать место для остановки и ночлега либо выбрать альтернативные пути объезда.