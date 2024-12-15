Еще один участок трассы М-5 закрыли для движения из-за метели

В воскресенье, 15 декабря, с 21:30 в Самарской области временно ограничено движение маршрутных и грузовых транспортных средств на участке км 889+000 — км 984 М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".
Раннее ограничения начали действовать на участке км 98 — км 129 М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск Подъезд к г. Оренбург, сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".
Причиной ограничений стали неблагоприятные погодные условия (сильный снег, метель, ограниченная видимость).
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Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.