Еще один участок трассы М-5 закрыли для движения из-за метели

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В воскресенье, 15 декабря, с 21:30 в Самарской области временно ограничено движение маршрутных и грузовых транспортных средств на участке км 889+000 — км 984 М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".