На участке М-5 временно ограничили движение для грузовиков и маршрутного транспорта

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В воскресенье, 15 декабря, с 19:30 до 09:00 16 декабря в Самарской области временно ограничено движение маршрутных и грузовых транспортных средств на участке км 98 — км 129 М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск Подъезд к г. Оренбург, сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".