На участке М-5 временно ограничили движение для грузовиков и маршрутного транспорта

В воскресенье, 15 декабря, с 19:30 до 09:00 16 декабря в Самарской области временно ограничено движение маршрутных и грузовых транспортных средств на участке км 98 — км 129 М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск Подъезд к г. Оренбург, сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".
Причиной ограничений стали неблагоприятные погодные условия (сильный снег, метель, ограниченная видимость).
ФКУ "Поволжуправтодор" просит учитывать эту информацию при планировании поездок, соблюдать скоростной режим.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.