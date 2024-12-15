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Общество

На участке М-5 временно ограничили движение для грузовиков и маршрутного транспорта

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 15 декабря, с 19:30 до 09:00 16 декабря в Самарской области временно ограничено движение маршрутных и грузовых транспортных средств на участке км 98 — км 129 М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск Подъезд к г. Оренбург, сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".

Причиной ограничений стали неблагоприятные погодные условия (сильный снег, метель, ограниченная видимость).

ФКУ "Поволжуправтодор" просит учитывать эту информацию при планировании поездок, соблюдать скоростной режим.

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