В Ставропольском районе 17 декабря временно отключат свет

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

17.12.2024 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ермаково (ул. Овражная д. 1,3,5 ул. Тольяттинская д. 1а, 1-55).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.