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Общество

К концу недели в Самаре ожидаются морозы до -20º

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В первой половине недели в Самарской области пройдут осадки разной интенсивности, местами - с усилением ветра и метелью, на дорогах ожидаются снежные заносы, сообщает Приволжское УГМС.

Фото: Анна Сидорова

Со второй половины недели начнется рост атмосферного давления и адвекция холодного воздуха.

"Количество осадков уменьшится, температура воздуха в ночные часы местами опустится ниже -20º", - рассказали синоптики.

Во вторник, 17 декабря, в Самаре облачно, небольшой снег. Ветер южный, 7…12 м/с. Температура воздуха -2…-4 °C, на дорогах снежный накат.

В среду, 18 числа, в регионе сохранится облачность, ожидается небольшой снег. Ветер юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью -5…-10 °C, днем -3…-8 °C. На дорогах местами гололедица и снежный накат.

19 декабря в Самарской области будет облачно с прояснениями. По-прежнему прогнозируется снег - небольшой, местами умеренный. Ветер северо-западный, 8…13 м/с. Температура воздуха ночью и днем -9…-14 °C, на дорогах гололедица.

К пятнице погода прояснится: существенных осадков не ожидается. Ветер южный, 8…13 м/с. Температура воздуха в ночные часы -17…-22 °C, днем -5…-10 °C.

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