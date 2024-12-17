В Самаре автобус № 75 временно изменил схему движения

В Самаре автобусный маршрут № 75 временно будет следовать по скорректированной схеме движения, сообщили в городском департаменте транспорта.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями движение автобусов маршрута № 75 осуществляется без заезда на остановку "Аэропорт -2", - рассказали в ведомстве.
Напомним также, что накануне из-за непогоды несколько самарских автобусов также изменили маршрут.
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Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.