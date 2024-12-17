В Самаре автобус № 75 временно изменил схему движения

В Самаре автобусный маршрут № 75 временно будет следовать по скорректированной схеме движения, сообщили в городском департаменте транспорта.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями движение автобусов маршрута № 75 осуществляется без заезда на остановку "Аэропорт -2", - рассказали в ведомстве.

Напомним также, что накануне из-за непогоды несколько самарских автобусов также изменили маршрут.