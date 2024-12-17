Аспекты женского предпринимательства обсудили в центре "Мой бизнес"

В региональном центре "Мой бизнес" прошла предновогодняя встреча "Мама-предприниматель". Итоговое мероприятие собрало начинающих и уже опытных бизнес-леди, выпускниц одноименной программы и тех, кто только думает над запуском своего дела. Участницы смогли обменяться итогами года, встретиться с интересными спикерами, получить приятные эмоции от общения с единомышленниками.
"Название встречи говорит само за себя, этим и привлекло. Я, как мама, тоже пытаюсь совместить семью и бизнес, и прийти сюда было очень полезно. Интересно было послушать про опыт экспертов, участниц, на таких встречах всегда стараешься что-то новое для себя подчерпнуть, это помогает развиваться и в личном плане, и в плане бизнеса", -рассказывает Людмила Колитина, графический дизайнер.
"Я работаю бухгалтером, и сейчас ищу варианты смены деятельности — хочу освоить творческую профессию. Не в первый раз посещаю мероприятия центра "Мой бизнес", здесь можно подчерпнуть много нового и полезного, получить совет, пообщаться с такими же женщинами, как я, возможно подумать над совместным проектом", — добавляет участница встречи Наталья Краснова.
Экспертами выступили опытные предприниматели, которые осветили самые актуальные на сегодня темы:
- "Как выбрать свой продукт? Разница между тем, что хочется продавать, и тем, что покупают" — об этом рассказала Алла Селицкая, дизайнер, основатель собственного бренда одежды.
- Основатель сети оптик докторов Стебневых Ирина Стебнева посвятила свое выступление теме "Быть, а не казаться: как продвигать бренд и превосходить ожидания клиентов".
- Своими знаниями по теме "Как построить коммуникацию с клиентами и заказчиками оффлайн?" поделилась Надежда Космирова, директор по развитию Семейной клиники КОСМА.
"Мы впервые организовываем такую встречу, чтобы посмотреть, чем наши бизнес-леди могут быть полезны друг другу вне обучающей программы "Мама-предприниматель", и как мы можем их еще поддержать. В следующем году мы продолжим масштабную работу по поддержке самозанятых, начинающих и действующих предпринимателей. Мы проведем много обучающих, информационных программ, нетворкингов, ярмарок, фестивалей, в которых каждый найдет для себя много полезного, будем продолжать говорить о мерах господдержки, чтобы как можно больше местных предпринимателей, опираясь на наши услуги, развивали своё дело", — отметила Лариса Названова, руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития.
В завершении встречи — мастер класс от Ольгой Жмиевской, выпускницы программы "Мама-предприниматель", победительницы регионального этапа премии "Бизнес-успех" в номинации "Премия для самозанятых".
"На мастер-классе мы сделали своими руками елочную игрушку — новогоднего гномика. Вообще, такие встречи — просто женский рай, когда можно оставить детей на мужа, провести время в компании единомышленников, погрузиться в теплую, предпраздничную атмосферу. Приходишь сюда — и здесь все на одной волне, поддерживают друг друга, помогают найти себя, реализовываться — это прекрасно!", — рассказала Ольга Жмиевская.
Сегодня для малого и среднего бизнеса действуют инструменты поддержки по самым разным направлениям: образовательные, финансовые, маркетинговые, имущественные, услуги по продвижению. Эта работа ведется, благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство". С действующими мерами можно ознакомиться на едином портале господдержки mybiz63.ru или обратившись в один из центров "Мой бизнес" региона.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?