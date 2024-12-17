Аспекты женского предпринимательства обсудили в центре "Мой бизнес"

В региональном центре "Мой бизнес" прошла предновогодняя встреча "Мама-предприниматель". Итоговое мероприятие собрало начинающих и уже опытных бизнес-леди, выпускниц одноименной программы и тех, кто только думает над запуском своего дела. Участницы смогли обменяться итогами года, встретиться с интересными спикерами, получить приятные эмоции от общения с единомышленниками.

"Название встречи говорит само за себя, этим и привлекло. Я, как мама, тоже пытаюсь совместить семью и бизнес, и прийти сюда было очень полезно. Интересно было послушать про опыт экспертов, участниц, на таких встречах всегда стараешься что-то новое для себя подчерпнуть, это помогает развиваться и в личном плане, и в плане бизнеса", -рассказывает Людмила Колитина, графический дизайнер.

"Я работаю бухгалтером, и сейчас ищу варианты смены деятельности — хочу освоить творческую профессию. Не в первый раз посещаю мероприятия центра "Мой бизнес", здесь можно подчерпнуть много нового и полезного, получить совет, пообщаться с такими же женщинами, как я, возможно подумать над совместным проектом", — добавляет участница встречи Наталья Краснова.

Экспертами выступили опытные предприниматели, которые осветили самые актуальные на сегодня темы:

"Как выбрать свой продукт? Разница между тем, что хочется продавать, и тем, что покупают" — об этом рассказала Алла Селицкая, дизайнер, основатель собственного бренда одежды.

Основатель сети оптик докторов Стебневых Ирина Стебнева посвятила свое выступление теме "Быть, а не казаться: как продвигать бренд и превосходить ожидания клиентов".

Своими знаниями по теме "Как построить коммуникацию с клиентами и заказчиками оффлайн?" поделилась Надежда Космирова, директор по развитию Семейной клиники КОСМА.

"Мы впервые организовываем такую встречу, чтобы посмотреть, чем наши бизнес-леди могут быть полезны друг другу вне обучающей программы "Мама-предприниматель", и как мы можем их еще поддержать. В следующем году мы продолжим масштабную работу по поддержке самозанятых, начинающих и действующих предпринимателей. Мы проведем много обучающих, информационных программ, нетворкингов, ярмарок, фестивалей, в которых каждый найдет для себя много полезного, будем продолжать говорить о мерах господдержки, чтобы как можно больше местных предпринимателей, опираясь на наши услуги, развивали своё дело", — отметила Лариса Названова, руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития.

В завершении встречи — мастер класс от Ольгой Жмиевской, выпускницы программы "Мама-предприниматель", победительницы регионального этапа премии "Бизнес-успех" в номинации "Премия для самозанятых".

"На мастер-классе мы сделали своими руками елочную игрушку — новогоднего гномика. Вообще, такие встречи — просто женский рай, когда можно оставить детей на мужа, провести время в компании единомышленников, погрузиться в теплую, предпраздничную атмосферу. Приходишь сюда — и здесь все на одной волне, поддерживают друг друга, помогают найти себя, реализовываться — это прекрасно!", — рассказала Ольга Жмиевская.

Сегодня для малого и среднего бизнеса действуют инструменты поддержки по самым разным направлениям: образовательные, финансовые, маркетинговые, имущественные, услуги по продвижению. Эта работа ведется, благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство". С действующими мерами можно ознакомиться на едином портале господдержки mybiz63.ru или обратившись в один из центров "Мой бизнес" региона.