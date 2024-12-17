Филиал Третьяковской галереи в Самаре проведет Новогодние Елки

В Самаре филиал Третьяковской галереи проведет Новогодние Елки для детей.

Маленьких гостей и их родителей ждет новогодний квест по Фабрике-кухне. Увлекательная история, конкурсы и прикосновение к искусству — все это в программе "Похищение красного коня". Дети вместе с зайчатами-хранителями отправятся на поиски шедевра, а по дороге узнают много интересного.

Родители могут сопровождать детей, подробнее можно узнать по телефону: +7 (800) 755-90-00 (вторник — воскресенье).

Новогодняя программа пройдет с 24 по 30 декабря и с 3 по 5 января:

— в 12:00 начинается программа для детей 6-8 лет;

— в 15:00 начинается программа для детей 9-11 лет.

Билеты можно купить по ссылке.