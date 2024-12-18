В Самаре восстановлено движение автобусного маршрута № 75

В среду, 18 декабря, в городском департаменте транспорта сообщили, что движение автобусов, курсирующих по маршруту № 75, было восстановлено.
Напомним, 17 декабря автобус временно менял схему движения: в связи с неблагоприятной погодой он не заезжал на остановку "Аэропорт-2".
И.о. главы Самары Иван Носков пояснил: "Ранним утром была недостаточно прочищена дорога в Смышляевку, дорожные службы занимаются ликвидацией снежных заносов. Когда закончат работу, вернется на маршрут автобус №75".
К утру 18 числа автобус вернулся на родной маршрут.
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Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.