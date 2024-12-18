В компании "Транспорт будущего" будут учить инженерным специальностям

"Транспорт будущего" предлагает своим сотрудникам карьерный лифт: на производственной площадке начал работать учебный центр для желающих получить профессию инженера.

Как уже сообщалось, "Транспорт будущего" организовал в административно-бытовом корпусе учебно-развлекательный центр. На первом этаже здания обустроили спортивный зал, на третьем готовится к открытию кафетерий. На втором этаже разместились классы для занятий и зал собраний на 65 мест.

17 декабря в учебном центре состоялось первое собрание: рабочим с производственных участков рассказали о проекте "Инженерное училище".

"Транспорт будущего" организует на производственной площадке обучение по инженерному профилю. Оно состоится в формате переподготовки по направлениям: металловедение, чтение конструкторской документации, навыки документооборота, освоение смежных профессий. Кроме того, в программе есть развитие управленческих компетенций, — представила идею председатель совета директоров компании Наталья Катина. — Наша цель — вырастить из рабочих инженеров-конструкторов, помочь построить карьеру на производстве и стать руководителями на уровне операционных директоров.

По планам организаторов, из сотрудников, заинтересованных в профессии инженера, будет создано несколько групп. Участники обучения проверят личный кругозор по физике и математике, оценят уровень компьютерной грамотности и знания по охране труда на производстве".

Основная программа "Инженерного училища" стартует в феврале. Кураторы проекта — служба ассимиляции и аттестации персонала — сообщили: учиться сотрудники компании смогут после работы и в выходные, в очном и дистанционном формате.