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Прокуратура обнаружила хищения в Ставропольской ЦРБ

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области возбудили уголовное дело после проверки в Ставропольской центральной районной больнице. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Так, надзорное ведомство обнаружило, что в с. Сосновый Солонец ООО "Ак-Барс", оказывающее услуги питания пациентам, готовило пищу в здании отделения сестринского ухода. При этом договора аренды помещения не было, как и не было получено согласие собственника на использование государственного имущества.

Помимо этого, в цокольном этаже здания Ставропольской ЦРБ на Автозаводском шоссе, 5 в Тольятти одна из сотрудниц организовала предпринимательскую деятельность по оказанию услуг общественного питания. Продукцию готовили в домашних условиях, а реализовывали персоналу и пациентам.

Также прокуратура обнаружила хищения. Обнаружилось, что некоторым пациентам оформляли фиктивные документы о бесплатном изготовлении протезов. Одной из таких пациентов оказалась уже умершая женщина.

Уголовное дело возбудили по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Временно исполняющему обязанности министра здравоохранения Самарской области внесли представление об устранении нарушений.

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