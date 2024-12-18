Прокуратура обнаружила хищения в Ставропольской ЦРБ

В Самарской области возбудили уголовное дело после проверки в Ставропольской центральной районной больнице. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Так, надзорное ведомство обнаружило, что в с. Сосновый Солонец ООО "Ак-Барс", оказывающее услуги питания пациентам, готовило пищу в здании отделения сестринского ухода. При этом договора аренды помещения не было, как и не было получено согласие собственника на использование государственного имущества.
Помимо этого, в цокольном этаже здания Ставропольской ЦРБ на Автозаводском шоссе, 5 в Тольятти одна из сотрудниц организовала предпринимательскую деятельность по оказанию услуг общественного питания. Продукцию готовили в домашних условиях, а реализовывали персоналу и пациентам.
Также прокуратура обнаружила хищения. Обнаружилось, что некоторым пациентам оформляли фиктивные документы о бесплатном изготовлении протезов. Одной из таких пациентов оказалась уже умершая женщина.
Уголовное дело возбудили по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Временно исполняющему обязанности министра здравоохранения Самарской области внесли представление об устранении нарушений.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?