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Страхование Финансы

"Ингосстрах" принимает заявления от пострадавших в ДТП в Смоленске

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховая компания "Ингосстрах" принимает заявления от родственников и пассажиров микроавтобуса, попавшего в ДТП в Смоленске 17 декабря. Гражданская ответственность перевозчика застрахована в "Ингосстрахе" по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров (ОСГОП).

По данным СМИ 17 декабря в Смоленске на перекрестке улиц Дзержинского и улицы Нахимова произошло ДТП. Столкнулись микроавтобус и трактор. В результате ДТП за медицинской помощью обратились десять пассажиров микроавтобуса.

Для подачи заявления о выплате страхового возмещения пострадавшие и родственники пассажиров могут обратиться в офис "Ингосстраха" по адресу: г. Смоленск, ул. Студенческая, д. 7. Документы в офисе принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Получить консультации о порядке осуществления страховых выплат можно по телефонам в рабочие дни: в Москве +7 (495) 234-36-07, +7 (495) 959-41-34 и в Смоленске + 7 4812 68 33 53.

Согласно действующему законодательству, выплаты по ОСГОП составляют 2,025 млн рублей в случае гибели пассажира, до 2 млн рублей при причинении вреда здоровью (размер страховой выплаты будет определен исходя из тяжести полученных повреждений на основании таблицы выплат, утвержденной Постановлением Правительства РФ в рамках Федерального закона № 67-ФЗ) и до 23 тыс. рублей, если причинен вред имуществу. Федеральный закон № 67-ФЗ об ОСГОП действует с 2013 года и распространяется на данный момент на всех перевозчиков пассажиров.

"Ингосстрах" в полном объеме выполнит свои обязательства в соответствии со страховым договором и российским законодательством.

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