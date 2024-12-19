В Самаре пройдет мастер-класс по сценарному искусству

Мастер-класс по сценарному искусству (16+) пройдет в пятницу, 20 декабря, в 17:30 в Самарской областной научной библиотеке. Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.
В качестве ведущих литературно-театральной мастерской "От слова к действию" выступят актеры самарского театра "Город" Борис Трейбич и Анна Корабель.
Как сообщают сами артисты, предстоящий мастер-класс пройдет на стыке драматургии и режиссуры. Участникам мероприятия предстоит не только попробовать самостоятельно написать авторский текст, но и постараться выразить свои задумки сценическим языком. Самарцы также увидят отрывок из документального спектакля, основанного на реальных историях жителей нашего города, и узнают, как выглядит процесс воплощения в жизнь сценарного замысла от и до.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.