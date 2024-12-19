В Самаре пройдет мастер-класс по сценарному искусству

Мастер-класс по сценарному искусству (16+) пройдет в пятницу, 20 декабря, в 17:30 в Самарской областной научной библиотеке. Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.

В качестве ведущих литературно-театральной мастерской "От слова к действию" выступят актеры самарского театра "Город" Борис Трейбич и Анна Корабель.

Как сообщают сами артисты, предстоящий мастер-класс пройдет на стыке драматургии и режиссуры. Участникам мероприятия предстоит не только попробовать самостоятельно написать авторский текст, но и постараться выразить свои задумки сценическим языком. Самарцы также увидят отрывок из документального спектакля, основанного на реальных историях жителей нашего города, и узнают, как выглядит процесс воплощения в жизнь сценарного замысла от и до.