"Ростелеком" развернул интеллектуальное видеонаблюдение в самарском метро

"Ростелеком" установил 116 камер видеонаблюдения с системой распознавания лиц на станции метро "Российская" в Самаре. Провайдер смонтировал умные приборы на площади в 11,5 тысячи квадратных метров в переходе, служебных помещениях, вестибюле, тоннелях и на перронах подземного сооружения. Для подключения оборудования специалисты компании построили около километра волоконно-оптических линий связи.
Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":
"Интеллектуальная система обеспечивает безопасность пассажиров: видеозаписи передаются в реальном времени на пульт операторов, которые могут мгновенно отреагировать на оставленные предметы, нестандартное поведение людей, несанкционированное проникновение в запретные зоны или другое нарушение порядка".
Видеокамеры, смонтированные "Ростелекомом", позволяют получать детализированные изображения, необходимые для надежной идентификации людей. Также пользователь может удаленно устанавливать фокусировку на объекты и настраивать масштаб изображения. Инфракрасная подсветка обеспечивает отличную видимость на расстоянии до 60 метров даже в полной темноте.
Сергей Шамин, директор муниципального предприятия "Самарский метрополитен":
"Мы стремимся обеспечить жителям города комфортные условия, сочетая современные технологии и многолетний опыт. Установка видеонаблюдения с системой распознавания лиц позволит нам не только предотвращать правонарушения, но и быстро разбирать конфликтные ситуации, оценивать действия сотрудников и пассажиров".
После того как и другие станции метро областной столицы оборудуют умным видеонаблюдением, сервис можно будет интегрировать в систему "Безопасный город" для розыска людей или передачи данных экстренным службам при коммунальных авариях и чрезвычайных происшествиях.
Всю необходимую информацию об услуге "Видеонаблюдение" можно найти на сайте "Ростелекома" или узнать по телефону 8 800 200 30 00.
Последние комментарии
Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?
Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.