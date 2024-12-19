Зал в хорошей форме: в школах Самары проводят капитальный ремонт

В Самаре есть программа, по которой обновляют спортивные залы в школах. В нынешнем году в ней участвовали 6 учебных заведений. Эту работу курируют депутаты городской думы.

За последние три года в учебных заведениях Самары отремонтировали 13 спортивных залов. В 2024-м обновления прошли в школах № 15, 67, 91, 116, 155 и 157. В следующем сезоне работы обещают продолжить.

"Дети любят заниматься физической активностью. Чтобы приобщить их к систематической нагрузке, уроки должны проходить в комфортных, высокотехнологичных и безопасных помещениях", — сказал председатель гордумы Алексей Дегтев.

Депутаты побывали в школе № 155. Ее спортзал капитально отремонтировали летом, и с начала учебного года он успел пройти испытание на прочность. Там полностью заменили коммуникации, утеплили фасад, установили новое оборудование. Также в порядок привели санитарный пункт, раздевалки, помещение для хранения инвентаря и туалетные комнаты.

"В спортивном зале стало светлее, просторнее, покрытие — мягче. Поменяли баскетбольные щиты, купили новые мячи и снаряды", — отметил ученик школы Егор Гладышев.

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