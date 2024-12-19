Зал в хорошей форме: в школах Самары проводят капитальный ремонт

В Самаре есть программа, по которой обновляют спортивные залы в школах. В нынешнем году в ней участвовали 6 учебных заведений. Эту работу курируют депутаты городской думы.
За последние три года в учебных заведениях Самары отремонтировали 13 спортивных залов. В 2024-м обновления прошли в школах № 15, 67, 91, 116, 155 и 157. В следующем сезоне работы обещают продолжить.
"Дети любят заниматься физической активностью. Чтобы приобщить их к систематической нагрузке, уроки должны проходить в комфортных, высокотехнологичных и безопасных помещениях", — сказал председатель гордумы Алексей Дегтев.
Депутаты побывали в школе № 155. Ее спортзал капитально отремонтировали летом, и с начала учебного года он успел пройти испытание на прочность. Там полностью заменили коммуникации, утеплили фасад, установили новое оборудование. Также в порядок привели санитарный пункт, раздевалки, помещение для хранения инвентаря и туалетные комнаты.
"В спортивном зале стало светлее, просторнее, покрытие — мягче. Поменяли баскетбольные щиты, купили новые мячи и снаряды", — отметил ученик школы Егор Гладышев.
Более подробный материал читайте в пятницу, 20 декабря, в новом номере газеты "Волжская коммуна" (12+).
Последние комментарии
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.