16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Зал в хорошей форме: в школах Самары проводят капитальный ремонт На пост мэра Самары заявилсь семь человек Андрей Дроботов покинул мэрию Тольятти Стал известен предварительный план ремонта дорог в Тольятти на 2025 год За пост мэра Самары поборется депутат Дмитрий Асеев

Муниципалитеты Власть и политика

Зал в хорошей форме: в школах Самары проводят капитальный ремонт

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 40
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре есть программа, по которой обновляют спортивные залы в школах. В нынешнем году в ней участвовали 6 учебных заведений. Эту работу курируют депутаты городской думы.

Фото: Андрей Савельев

За последние три года в учебных заведениях Самары отремонтировали 13 спортивных залов. В 2024-м обновления прошли в школах № 15, 67, 91, 116, 155 и 157. В следующем сезоне работы обещают продолжить.

"Дети любят заниматься физической активностью. Чтобы приобщить их к систематической нагрузке, уроки должны проходить в комфортных, высокотехнологичных и безопасных помещениях", — сказал председатель гордумы Алексей Дегтев.

Депутаты побывали в школе № 155. Ее спортзал капитально отремонтировали летом, и с начала учебного года он успел пройти испытание на прочность. Там полностью заменили коммуникации, утеплили фасад, установили новое оборудование. Также в порядок привели санитарный пункт, раздевалки, помещение для хранения инвентаря и туалетные комнаты.

"В спортивном зале стало светлее, просторнее, покрытие — мягче. Поменяли баскетбольные щиты, купили новые мячи и снаряды", — отметил ученик школы Егор Гладышев.

Более подробный материал читайте в пятницу, 20 декабря, в новом номере газеты "Волжская коммуна" (12+).

Гид потребителя

Последние комментарии

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

Николай Курпанов 19 июля 2023 11:39 Елена Лапушкина награждена почетным знаком "За труд во благо земли Самарской"

У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.

Фото на сайте

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5