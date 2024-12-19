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Губернатор Власть и политика

Губернатор Самарской области определил своих общественных советников из "Школы героев"

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава Самарской области Вячеслав Федорищев издал постановление от 18 декабря о мерах по реализации региональной программы "Школа героев". Из него следует, что участники региональной программы будут закреплены за главами городских округов и муниципальных районов.

Также в документе говорится, что участники "Школы героев" являются общественными советниками губернатора. Таким образом, общественными советниками Вячеслава Федорищева стали Роман Алтынбаев (Ставропольский район), Салима Аппакова (Безенчукский район), Герман Бурцев (Елховский район), Сергей Воробьев (Чапаевск), Вячеслав Голуб (Жигулевск), Сергей Калмыков (Самара), Дмитрий Любин (Кинель), Джамал Машаралиев (Сызрань), Денис Михайлин (Тольятти), Владимир Пудов (Кинельский район).

Напомним, по поручению губернатора Вячеслава Федорищева действует программа "Школа героев". Она служит продолжением президентской программы "Время героев" и призвана помочь бойцам и членам их семей получить новые навыки для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях.

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