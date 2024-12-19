Губернатор Самарской области определил своих общественных советников из "Школы героев"

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев издал постановление от 18 декабря о мерах по реализации региональной программы "Школа героев". Из него следует, что участники региональной программы будут закреплены за главами городских округов и муниципальных районов.
Также в документе говорится, что участники "Школы героев" являются общественными советниками губернатора. Таким образом, общественными советниками Вячеслава Федорищева стали Роман Алтынбаев (Ставропольский район), Салима Аппакова (Безенчукский район), Герман Бурцев (Елховский район), Сергей Воробьев (Чапаевск), Вячеслав Голуб (Жигулевск), Сергей Калмыков (Самара), Дмитрий Любин (Кинель), Джамал Машаралиев (Сызрань), Денис Михайлин (Тольятти), Владимир Пудов (Кинельский район).
Напомним, по поручению губернатора Вячеслава Федорищева действует программа "Школа героев". Она служит продолжением президентской программы "Время героев" и призвана помочь бойцам и членам их семей получить новые навыки для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях.
Последние комментарии
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!