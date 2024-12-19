Губернатор Самарской области определил своих общественных советников из "Школы героев"

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Глава Самарской области Вячеслав Федорищев издал постановление от 18 декабря о мерах по реализации региональной программы "Школа героев". Из него следует, что участники региональной программы будут закреплены за главами городских округов и муниципальных районов.