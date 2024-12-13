16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На ул. Самарской ограничат движение транспорта Больницам ЛДНР передали медицинское оборудование На Яндекс Картах появилась информация о зимних активностях, катках и елочных базарах Самары В "Додо Пицце" можно передать пожелания на Новый год детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию По решению Вячеслава Федорищева создан региональный штаб по антикризисному управлению в условиях обильного снегопада

Общество

В Самарской области совершенствуется система мер поддержки ветеранов СВО

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В регионе ветеранам, которые получили тяжелое ранение во время выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции, продолжают вручать личный транспорт с ручным управлением. Такие авто получили уже четыре человека.

С инициативой - обеспечить автомобилями бойцов, лишенных возможности ходить, - ранее выступила заместитель министра обороны России, председатель Государственного фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева. Предложение поддержал президент РФ Владимир Путин. После внесения соответствующих изменений в федеральное законодательство госфонд получил право закупать транспортные средства.

Машины оснащены специальным рычагом, который позволяет выполнять ручное управление и переключать газ и тормоз. В автомобиле сохранены и педали, которыми также можно пользоваться. Управлять транспортом учат на базе автошколы ДОСААФ по Самарской области. В первом наборе обучающихся - семь человек.

В их числе - ветеран СВО Ярослав Кабанов. На передовой он получил ранение, которое серьезно изменило его быт. Но герой принял для себя решение жить дальше.

"Мне поступило предложение от госфонда пройти обучение. Я решил, а почему бы нет? Во-первых, это придает больше мобильности в жизни. Так как я являюсь игроком команды "Лада-следж", теперь смогу сам, без посторонней помощи ездить на тренировки", - рассказывает Ярослав.

Освоить непростое дело помогают квалифицированные инструкторы. "Военнослужащих обучаем с октября. Сначала учились на автодроме, сейчас перешли на езду по городу, ездим по маршрутам. Парни вообще молодцы. У них все получается, и, главное, есть огромное желание научиться", - подчеркивает мастер производственного обучения вождению Павел Харьков.

В регионе для поддержки военнослужащих и их близких действует порядка 40 мер. Большое внимание уделяется социализации ветеранов СВО. В том числе по поручению губернатора Вячеслава Федорищева действует программа "Школа героев". Она служит продолжением президентской программы "Время героев" и призвана помочь бойцам и членам их семей получить новые навыки для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 04 декабря 2024 07:26 Новогодние праздники в Самарской области: куда отправиться за впечатлениями?

Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.

Глеб Петров 26 ноября 2024 10:50 Главный Безымянский коллектор в Самаре ждет ремонт

Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:12 В Самарской области увеличат тарифы на электроэнергию

Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!

Константин Трубченко 23 ноября 2024 11:12 В Самаре презентовали новый проект 5-й очереди набережной

Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.

Вячеслав Гусев 09 ноября 2024 04:22 Природоохранная прокуратура рассказала о захвате берега в Усинском

Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.

Фото на сайте

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Арт-кластер "Дом 77": показываем самое творческое место в историческом центре Самары

Арт-кластер "Дом 77": показываем самое творческое место в историческом центре Самары

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5