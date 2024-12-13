В Самарской области совершенствуется система мер поддержки ветеранов СВО

В регионе ветеранам, которые получили тяжелое ранение во время выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции, продолжают вручать личный транспорт с ручным управлением. Такие авто получили уже четыре человека.

С инициативой - обеспечить автомобилями бойцов, лишенных возможности ходить, - ранее выступила заместитель министра обороны России, председатель Государственного фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева. Предложение поддержал президент РФ Владимир Путин. После внесения соответствующих изменений в федеральное законодательство госфонд получил право закупать транспортные средства.

Машины оснащены специальным рычагом, который позволяет выполнять ручное управление и переключать газ и тормоз. В автомобиле сохранены и педали, которыми также можно пользоваться. Управлять транспортом учат на базе автошколы ДОСААФ по Самарской области. В первом наборе обучающихся - семь человек.

В их числе - ветеран СВО Ярослав Кабанов. На передовой он получил ранение, которое серьезно изменило его быт. Но герой принял для себя решение жить дальше.

"Мне поступило предложение от госфонда пройти обучение. Я решил, а почему бы нет? Во-первых, это придает больше мобильности в жизни. Так как я являюсь игроком команды "Лада-следж", теперь смогу сам, без посторонней помощи ездить на тренировки", - рассказывает Ярослав.

Освоить непростое дело помогают квалифицированные инструкторы. "Военнослужащих обучаем с октября. Сначала учились на автодроме, сейчас перешли на езду по городу, ездим по маршрутам. Парни вообще молодцы. У них все получается, и, главное, есть огромное желание научиться", - подчеркивает мастер производственного обучения вождению Павел Харьков.

В регионе для поддержки военнослужащих и их близких действует порядка 40 мер. Большое внимание уделяется социализации ветеранов СВО. В том числе по поручению губернатора Вячеслава Федорищева действует программа "Школа героев". Она служит продолжением президентской программы "Время героев" и призвана помочь бойцам и членам их семей получить новые навыки для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях.