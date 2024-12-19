Житель Самарской области заплатит за нападение своей собаки на женщину

Нефтегорский районный суд Самарской области вынес решение по иску прокуратуры о компенсации морального вреда за нападение собаки. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В августе 2024 г. местный житель отпустил на самовыгул собаку, которая в итоге напала на женщину и покусала ее.

В интересах пострадавшей надзорное ведомство подало иск в суд. В итоге материальный ущерб ответчик возместил добровольно. А в качестве компенсации морального вреда с владельца собаки взыскали 50 тыс. рублей.