Житель Самарской области заплатит за нападение своей собаки на женщину

Нефтегорский районный суд Самарской области вынес решение по иску прокуратуры о компенсации морального вреда за нападение собаки. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В августе 2024 г. местный житель отпустил на самовыгул собаку, которая в итоге напала на женщину и покусала ее.
В интересах пострадавшей надзорное ведомство подало иск в суд. В итоге материальный ущерб ответчик возместил добровольно. А в качестве компенсации морального вреда с владельца собаки взыскали 50 тыс. рублей.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Небольшая предыстория: гражданка, подавшая в суд, открыто враждует с данным ТСЖ по совершенно другим причинам. По записям с камеры видно, как перед падением мать ребенка подозвала его к себе и что-то сказала на ухо, после чего ребенок побежал и специально упал, а гражданка М.М. умышленно раздула из этой ситуации скандал и обратилась в суд с требованием компенсации в пол миллиона. Надеюсь на полученные деньги гражданка приобретет для своего ребенка нормальную зимнюю обувь и обратится за психологической помощью.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???