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Самарские студенты создали эффективную и безопасную антимикробную ткань

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Студенты Самарского университета им. Королёва разработали эффективное, дешевое в производстве и безопасное для здоровья человека антимикробное покрытие, которое можно наносить на ткань. Одежда или перевязочный материал из такой ткани могут значительно уменьшать риски развития и распространения инфекций и ускорять заживление ран пациентов, что особенно важно при оказании медпомощи в полевых условиях.

Фото: предоставлено Самарским университетом

В основе разработки — уникальная технология нанесения на текстиль композитного бактерицидного покрытия из природных полимеров и наночастиц серебра. Они препятствуют поглощению микробами питательных веществ из окружающей среды и таким образом эффективно предотвращают развитие бактерий и грибков.

"Мы разработали и испытали инновационное антибактериальное покрытие на основе модифицированных природных полимеров с разветвленной молекулярной структурой и наночастицами серебра, которые заключены в полимерную матрицу. Такой подход позволяет эффективно удерживать наночастицы на поверхности ткани, что делает покрытие более устойчивым и дольше сохраняющим антимикробные свойства. Кроме того, наша технология требует небольшого количества серебросодержащих веществ — примерно в 10 раз меньше, чем обычно, что удешевит производство. Аналогов антимикробной ткани с такими характеристиками в России нет", — рассказала магистрант кафедры биохимии, биотехнологии и биоинженерии института естественных и математических наук Самарского университета им. Королёва Виктория Салахова.

В мире создано немало вариантов антибактериальных тканей, содержащих наночастицы серебра, но у большинства разработок есть существенный недостаток. Дело в том, что серебряные наночастицы из-за своих свойств постоянно стремятся "слипнуться", соединиться с другими наночастицами, образуя союзы и агломерации. При объединении у наночастиц меняются свойства, слабеет антимикробная сила.

Для того чтобы наночастицы не могли "слипнуться", используются различные вещества-стабилизаторы, которые, словно "шуба", "одевают" наночастицы, лишая их возможности соединиться друг с другом. Однако и здесь таится проблема: часто такие "шубы" оказываются токсичными для организма человека. Самарские исследователи в ходе экспериментов разработали оптимальное, по их мнению, вещество-стабилизатор, которое и не дает частицам "слипнуться", и является абсолютно безопасным для человека и окружающей среды. Основа этого вещества выделена из бурых углей.

"К преимуществам нашего покрытия можно отнести защиту от переноса бактерий, длительный антимикробный эффект, снижение риска контактного инфицирования, а также предотвращение появления неприятных запахов, вызываемых бактериями, и, самое главное, безопасность для здоровья", — отметил магистрант кафедры биохимии, биотехнологии и биоинженерии института естественных и математических наук Самарского университета им. Королёва Александр Кукса.

Инновационное покрытие получило название "Наногардиан" ("Нанозащитник").

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