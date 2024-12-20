Минпромторг России зарегистрировал в Самарской области кластер инновационного станкостроения "РУДА"

Участники кластера специализируются на проектировании и производстве станкоинструментального оборудования, инжиниринговых услугах, разработке программного обеспечения для станкостроительной отрасли.

Кластер "РУДА" создан в 2022 году по инициативе резидента технопарка "Жигулёвская долина" ООО "Прикладная механика" и при участии Правительства Самарской области. В него уже вошли 5 предприятий региона.

В июле текущего года между регионом и управляющей сервисной компанией "РУДА" было заключено соглашение о сотрудничестве. "Это партнерство поможет создать производственную инфраструктуру для станкостроения в регионе. Объединив усилия науки, производства и государства, мы сможем создать мощный кластер станкостроения", — отметил тогда губернатор Вячеслав Федорищев.

Участники кластера специализируются на проектировании и производстве станкоинструментального оборудования, инжиниринговых услугах, разработке программного обеспечения для станкостроительной отрасли.

"Создание кластера инновационного станкостроения — еще один значительный шаг в нашей большой, системной работе по достижению технологического суверенитета, — сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Активная работа кластера будет способствовать росту числа его участников, а значит — усилит кооперационные связи между предприятиями, позволит нашим производителям реализовывать совместные проекты и создавать уникальные, высокотехнологичные продукты".

Сегодня участники реализуют три импортозамещающих проекта по разработке и производству отечественного станочного оборудования, а также строят большие планы на перспективу.

"Мы прошли длинный путь от формирования инициативы и защиты ее на региональном уровне, подготовки и понимания механизмов создания и развития кластеров, до согласования и регистрации в федеральных органах, — рассказал руководитель специализированной организации промышленного кластера Антон Борзаев. — Задача кластера — построить технологическую цепочку для реализации отечественных решений в области станкостроения, которые будут полезны Самарскому региону и стране. У нас получилось сформировать хорошую стартовую площадку для создания платформы для продвижения российских производителей".

Поддержка бизнеса реализуется в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство".

Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.