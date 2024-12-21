Любителя поживиться деньгами с чужой карты задержали в Самарской области

В Самарской области задержали мужчину по подозрению в краже с банковской карты. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

К полицейским обратился 61-летний житель Красноярского района, который потерял банковскую карту, а позже с нее списали 7 тыс. рублей. Правоохранители выяснили, что картой расплатились в нескольких магазинах Ставропольского района. По записям камер видеонаблюдения вычислили подозреваемого и его автомобиль.

Когда подозреваемого задержали, он рассказал, что нашел карту на заправке и решил попробовать расплатиться ей в магазине. Когда все получилось, продолжил закупаться в других торговых точках.