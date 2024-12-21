Любителя поживиться деньгами с чужой карты задержали в Самарской области

В Самарской области задержали мужчину по подозрению в краже с банковской карты. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
К полицейским обратился 61-летний житель Красноярского района, который потерял банковскую карту, а позже с нее списали 7 тыс. рублей. Правоохранители выяснили, что картой расплатились в нескольких магазинах Ставропольского района. По записям камер видеонаблюдения вычислили подозреваемого и его автомобиль.
Когда подозреваемого задержали, он рассказал, что нашел карту на заправке и решил попробовать расплатиться ей в магазине. Когда все получилось, продолжил закупаться в других торговых точках.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?