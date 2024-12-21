Житель Сызрани потерял 900 тыс. руб., пытаясь купить машину по невероятно выгодной цене

В Сызрани 45-летний местный житель стал жертвой мошенников, когда пытался купить машину. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Мужчина хотел подарить жене на Новый год новый автомобиль. Он нашел в интернете рекламу, предлагающую купить новую машину из-за рубежа по цене в несколько раз ниже рыночной. Погнавшись за выгодой, потерпевший связался с продавцом, договорился о сделке и перевел предоплату 50% — 900 тыс. рублей. Ему обещали перезвонить, но этого не произошло. Через несколько дней мужчина решил сам позвонить продавцу, вот только номер был недоступен, а объявление в интернете пропало.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?