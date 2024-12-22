На подъездной дороге к Оренбургу восстановили движение

В воскресенье, 22 декабря, в 10:00, в Самарской области сняли ограничение на дороге от трассы М-5 к Оренбургу. Об этом сообщает "Поволжуправтодор".
Напомним, ограничение для всех видов транспорта ввели 19:30 21 декабря на участке 98-129 км из-за неблагоприятной погоды.
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Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.