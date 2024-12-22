На подъездной дороге к Оренбургу восстановили движение

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В воскресенье, 22 декабря, в 10:00, в Самарской области сняли ограничение на дороге от трассы М-5 к Оренбургу. Об этом сообщает "Поволжуправтодор".