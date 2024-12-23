В Самаре 71-летнюю пенсионерку мошенники лишили 1 млн рублей

Очередное уголовное дело, связанное с кибермошенничеством, возбудили в ГУ МВД по Самарской области. Жертвой стала 71-летняя жительница Самары, которая обратилась в полицию с жалобой на дистанционное мошенничество.

Заявительнице позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что мошенники попытались похитить деньги с ее банковской карты. Звонивший заявил о необходимости немедленного перевода денег на "безопасный" счет.

Введенная в заблуждение женщина через банкомат перевела более миллиона рублей на указанный звонившим счет. Позже, оценив произошедшее, она обратилась в полицию.