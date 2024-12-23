В Самаре 71-летнюю пенсионерку мошенники лишили 1 млн рублей

Очередное уголовное дело, связанное с кибермошенничеством, возбудили в ГУ МВД по Самарской области. Жертвой стала 71-летняя жительница Самары, которая обратилась в полицию с жалобой на дистанционное мошенничество.
Заявительнице позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что мошенники попытались похитить деньги с ее банковской карты. Звонивший заявил о необходимости немедленного перевода денег на "безопасный" счет.
Введенная в заблуждение женщина через банкомат перевела более миллиона рублей на указанный звонившим счет. Позже, оценив произошедшее, она обратилась в полицию.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?