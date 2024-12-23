Жительницу Самары задержали за убийство из-за пьяной ссоры

В Самаре возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, 22 декабря 2024 г. местная жительница выпивала у себя дома и поссорилась со знакомым. В итоге она ударила его ножом. Пострадавший скончался на месте.

Подозреваемую отправили под стражу.