Жительницу Самары задержали за убийство из-за пьяной ссоры

В Самаре возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, 22 декабря 2024 г. местная жительница выпивала у себя дома и поссорилась со знакомым. В итоге она ударила его ножом. Пострадавший скончался на месте.
Подозреваемую отправили под стражу.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?